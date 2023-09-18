В Уфе с 18 по 14 сентября отключат воду в двух микрорайонах города

«Уфаводоканал» сообщил о плановых отключениях в Уфе холодной и горячей воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Два микрорайона столицы Башкирии будут отключены от горячего и холодного водоснабжения. Об этом предупредили в пресс-службе «Уфаводоканала». Уточняется, что коммунальные неудобства начнутся с 18 сентября и закончатся лишь в конце текущей недели.

Так, сегодня, 18-го числа, от водоснабжение отключены три жилых дома и кафе по ул. Мушникова. Воду планируют подать в 22:00 часа.

Во вторник, 19 сентября, тазы и чайники понадобятся жителям Калининского района Уфы. Там в течение суток от воды будут отключены 36 МКД, 278 частных домов, одна школа, женская поликлиника, пять предприятий и 26 организаций. В этом же районе с 21 сентября по 22 сентября отключат водопроводную линию по ул. Петергофская — ул. С. Богородская.

На следующий день на сутки выключат подачу воды еще в двух жилых многоквартирных домах, девяти частных, а также в трех организациях, но уже в Советском районе.

Полный список адресов можно посмотреть тут.

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