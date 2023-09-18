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НовостиЗдоровье18 сентября 2023 12:29

Бесплатную вакцину от COVID-19 смогут получить не все жители Башкирии

Минздрав объяснил, почему в Башкирии перестают вакцинировать от COVID-19
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии завершается поголовная вакцинация от коронавируса COVID-19

В Башкирии завершается поголовная вакцинация от коронавируса COVID-19

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии бесплатная вакцинация от коронавируса будет доступна лишь определенным жителям республики. Так, на прививку смогут рассчитывать ранее не привитые и не перенесшие коронавирус, пожилые, люди с хроническими заболеваниями, ВИЧ и онкологией. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Для иммунизации названых категорий средства на закупку препаратов будет выделено из бюджета Башкирии.

— Остальные категории граждан вакцинации против COVID-19 подлежать не будут, — цитирует ведомство РБК Уфа.

В министерстве отметили, что с начала 2023 года в республику поступило 81,9 тысяч доз Спутника V.

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