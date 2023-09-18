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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 12:00

В Уфе в ДТП с пассажирским автобусом пострадали трое взрослых и одна четырехлетняя девочка

В Уфе в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 4-летний ребенка и трое взрослых
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе автобус с пассажирами попал в ДТП. Фото: ГИБДД по РБ

В Уфе автобус с пассажирами попал в ДТП. Фото: ГИБДД по РБ

В Уфе произошла жесткая авария с участием «Ниссан Микра» и автобусом «ГАЗель», следовавшим по 244-му маршруту. Об этом сообщили в ГИБДД по РБ.

По информации ведомства, за рулем японского авто была 53-летняя женщина, которая на улице Лесотехникума врезалась в пассажирский автобус. Известно, что в аварии пострадали люди. Так, в больницу были доставлены четыре человека, среди которых есть четырехлетняя девочка.

В причинах и обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

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