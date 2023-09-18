Премьер-министр Башкирии подвел итоги трехлетнего периода на посту главы кабмина

Андрей Назаров подвел итоги трехлетнего периода на посту премьер-министра. Фото: vk.com/agnazarov

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров поделился итогами работы за три года, что он занимал пост руководителя кабмина республики. Напомним, официально в должность премьер-министра он вступил 17 сентября 2020 года.

Так, по словам Назарова, с 2020 по 2023 годы в Башкирии отремонтировано более 300 ФАПов, удалось снизить смертность населения, а также увеличить продолжительность жизни, которая превысила 73 года.

Также премьер-министр отметил, что к Всемирной Фольклориаде в Башкирии обновили и построили 97 объектов культуры. В 140 школах республики провели капитальный ремонт. Объем инвестиций в регион вырос на 40%.

Назаров отметил, что в будущем власти намерены добиться рост зарплат. По его словам, ее средний размер должен достигнуть 54,4 тысяч рублей.

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