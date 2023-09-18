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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 11:00

В Башкирии во время сбора грибов потерялся мужчина

В Башкирии в лесу потерялся грибник
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Друзья пропавшего сразу вызвали спасателей и дали свои координаты

Друзья пропавшего сразу вызвали спасателей и дали свои координаты

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Баймакском районе Башкирии рядом с деревней Баймурзино потерялся человек. Об этом сообщили его близкие, позвонив в 112.

По их словам, компания из четырех человек поехала за грибами в лес, однако один из друзей отстал и заблудился. Друзья сразу же позвонили спасателям и сообщили свои координаты.

Оказалось, что пока спасатели добирались до пункта назначения, грибник сам вышел из лесного массива. Его здоровью ничего не угрожало.

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