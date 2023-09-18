Глава Башкирии запретил такси с неэкологичными двигателями

Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон с новыми требованиями для таксистов. Документ был опубликован на сайте правовой информации.

Согласно документу, для работы в такси юрлицу, предпринимателю или отдельному гражданину теперь необходимо оформить специальное разрешение. Также данные об автомобиле должны быть внесены в специальный реестр.

Кроме того, машина должна быть окрашена в определенный цвет: черный, белый или желтый. Помимо прочего, ее экологический класс должен быть не ниже «Евро-3».

Как отмечают в СМИ, АвтоВАЗ до сих пор выпускает упрощенные машины с двигателями класса «Евро-2». В связи с этим, не все автомобили отечественного производства смогут быть задействованы в службе такси.

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