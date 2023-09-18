Не угадавший ни одного числа житель Башкирии выиграл в лотерею 4 млн рублей

Суперприз выигрывает тот, кто угадает все числа или не угадает ни одного

Житель Башкирии выиграл в лотерею и при этом не угадал ни одного числа. Приз составил почти четыре миллиона рублей.

Правила лотереи гласят: участнику нужно угадать либо все цифры, либо ни одного. Лишь в этих случаях победителя ждет крупная сумма денег.

Известно, что счастливчик купил билет в мобильном приложении за 50 рублей. Уточняется, что житель Башкирии еще не обратился за своими миллионами.

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