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НовостиОбщество18 сентября 2023 10:29

Не угадавший ни одного числа житель Башкирии выиграл в лотерею 4 млн рублей

Житель Башкирии не угадал ни одного числа и выиграл в гослотерею почти 4 миллиона рублей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Суперприз выигрывает тот, кто угадает все числа или не угадает ни одного

Суперприз выигрывает тот, кто угадает все числа или не угадает ни одного

Житель Башкирии выиграл в лотерею и при этом не угадал ни одного числа. Приз составил почти четыре миллиона рублей.

Правила лотереи гласят: участнику нужно угадать либо все цифры, либо ни одного. Лишь в этих случаях победителя ждет крупная сумма денег.

Известно, что счастливчик купил билет в мобильном приложении за 50 рублей. Уточняется, что житель Башкирии еще не обратился за своими миллионами.

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