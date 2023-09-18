В Башкирии конфискованные автомобили распродадут по цене от 202 тыс. рублей

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии на аукционе распродадут конфискованные за долги автомобили. Организатором торгов выступили предприятие «Торгмастер».

Заявки на участие в аукционе будут принимать еще три недели – до 9 октября через электронную площадку «Сбербанк-АСТ». С полным перечнем распродаваемых автомобилей можно ознакомиться здесь.

Среди лотов значатся как иномарки, так и отечественные машины по цене от 202 тысяч рублей. С молотка будут распроданы:

– Lada Kalina 2010 года выпуска – начальная цена лота составляет 202,6 тысячи рублей;

– Lada Priora 2018 – 229,6 тысяч рублей;

– Geely MK Cross 2011 – 272 тысячи рублей;

– Chevrolet Cruze 2009 – 279,9 тысяч рублей;

– Volkswagen Tiguan 2013 – 522,4 тысяч рублей;

– Hyundai Solaris 2018 – 699,8 тысяч рублей;

– Nissan Almera 2018 – 792,4 тысяч рублей;

– Datsun mi-DO 2015 – 411,3 тысяч рублей;

– Hyundai Solaris 2011 – 400,5 тысяч рублей;

– Nissan Almera 2014 – 488 тысяч рублей;

– Lada Granta 2016 – 385,1 тысяч рублей;

– Lifan X60 2013 – 334 тысячи рублей;

– Hyundai Solaris 2014 – 341 тысяча рублей;

– Lada Granta Sport 2017 – 447 тысяч рублей;

– Kia Rio 2010 – 500,7 тысяч рублей;

– Volkswagen Tiguan 2013 – 522,4 тысяч рублей;

– Kia Seed 2009 – 560,3 тысяч рублей;

– Ford Focus 2013 – 562,4 тысяч рублей;

– Lada Largus 2016 – 658 тысяч рублей;

– Ford Focus 2010 – 422,1 тысяч рублей;

– Lada Granta 2018 – 627 тысяч рублей;

– Peugeot Partner 2016 – 787,8 тысяч рублей;

– Lada Granta 2019 – 660 тысяч рублей;

– Volkswagen Polo 2019 – 900,9 тысяч рублей;

– Lada Largus 2016 – 750 тысяч рублей;

– Lada 4х4 2006 – 578,9 тысяч рублей;

– Renault Sandero 2017 – 773,4 тысяч рублей;

– Lada Largus 2018 – 676,6 тысяч рублей;

– Skoda Octavia 2011 – 882 тысячи рублей;

– Lada Granta 2020 – 565,2 тысяч рублей;

– Lada Vesta 2018 – 644,1 тысячи рублей;

– Chevrolet Cruze 2011 – 509,5 тысячи рублей;

– Peugeot Boxer 2011 – 1,16 миллиона рублей;

– Land Rover 2012 – 1,15 миллиона рублей;

– Toyota Camry 2017 – 1,54 миллиона рублей;

– Toyota Camry 2018 – 1 ,88 миллиона рублей;

– Lexus RX450h 2011– 1 ,81 миллиона рублей;

– Nissan Qashqai 2017 – 1 ,48 миллиона рублей;

– Toyota Land Cruiser Prado 150 2017 – 2,54 миллиона рублей.

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