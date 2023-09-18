В Тюменкой области в смертельной аварии разбился вахтовик из Башкирии

Фото: ГИБДД Тюменской области

В минувшую субботу утром, 16 сентября, под Тобольском в ДТП разбился вахтовик из Башкирии. Об этом рассказала пресс-служба ГИБДД Тюменкой области.

Трагедия случилась на 255 километре федеральной дороги Тюмень-Ханты-Мансийск под Тобольском. Здесь столкнулись автомобили Chery и Skoda. Согласно предварительным данным, «Чери» выехал на «встречку». Предполагается, что 51-летний водитель, уснул за рулем. Мужчина проехал более 700 километров, он выехал из Нижневартовска и возвращался в Башкирию с вахты.

В жутком ДТП погибла 33-летняя водитель «Шкоды», ее 12-летняя дочь госпитализирована. Водитель Chery с травмами был доставлен в больницу.

Обстоятельства ЧП выясняются.

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