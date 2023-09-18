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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 8:53

На улице Электрификации произошел пожар в бревенчатой «расселенке»

В Уфе загорелся двухэтажный дом на улице Электрификации
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня днем, 18 сентября, в Советском районе Уфы случился пожар в «расселенке». Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

ЧП произошло на улице Электрификации, загорелся двухэтажный бревенчатый расселенный дом. К тушению было привлечено семь единиц техники и 18 человек. Открытое горение было ликвидировано на площади 30 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Причину пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС.

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