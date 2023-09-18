С 25 сентября на маршруте в Башкирии проезд по «Алге» вырастет до 33 рублей

Фото: Рустем АХУНОВ

На следующей неделе на межмуниципальном маршруте в Башкирии проезд по транспортной карте «Алге» вырастет до 33 рублей. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Башавтотранс».

Проезд на пригородном маршруте №357п «город Стерлитамак – деревня Муравей» и по наличному расчету, и по банковской карте, и по «Алге» будет обходиться гражданам в 33 рубля.

Новая цена за проезд будет установлена с 25 сентября.

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