По вине нетрезвого водителя в аварии на уфимской набережной пострадали парень и девушка

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера ночью, 17 сентября, в Уфе в аварии пострадали два молодых человека. Подробности ЧП рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

ДТП случилось на набережной реки Белая. 25-летний мужчина за рулем ВАЗ-2110 допустил столкновение с совершающей разворот Lada Priora. В результате происшествия 20-летняя пассажирка «Лады» и 18-летний пассажир ВАЗ получили ушибы.

Было проведено медосвидетельствование. Выяснилось, что водитель «десятки» был пьян в момент аварии, алкотестер показал 0,456 миллиграмм алкоголя в литре выдыхаемого воздуха.

По факту происшествия начато разбирательство.

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