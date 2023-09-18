18 сентября в Башкирии закроют движение на трассе Магнитогорск-Ира

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня, 18 сентября, в Баймакском районе Башкирии на трассе Магнитогорск-Ира закроют движение транспорта. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Ограничения, которые введут с 14:00 до 17:00 на участке с 87 по 89 километр, связаны с проведением взрывных работ на карьере Худолазского месторождения известняков.

Глава ГИБДД республики попросил граждан учитывать грядущие ограничения и заблаговременно планировать свой маршрут.

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