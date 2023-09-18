Банда организаторов азартных игр из Стерлитамака предстанет перед судом

Фото: СК Башкирии

В Стерлитамаке перед судом предстанет банда организаторов подпольных казино. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.

Согласно версии следствия, с марта 2022 по июнь 2023 года в городе действовала преступная группа, которая занималась организацией и проведением азартных игр. Ее лидером была ранее судимая за аналогичное преступление 38-летняя жительница Стерлитамакского района. Она вовлекла в банду двух девушек и одного мужчину для работы администраторами игровых клубов.

Подпольные казино были организованы в двух арендованных квартирах. Там злоумышленники поставили компьютеры, на которые в нарушении авторских прав установили специальные программы, позволяющие проводить азартные игры. Для конспирации в заведения допускались лишь проверенные игроки, которых знали организаторы и их знакомые.

Деятельность игорных заведений в июне этого года пресекли сотрудники СКР и МВД. Специалисты изъяли 21 компьютер. Правообладателям игрового программного обеспечения был причинен ущерб на сумму 167 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные организация и проведение азартных игр» и «Нарушение авторских и смежных прав».

Двое из фигурантов дела признали свою вину. На имущество обвиняемых наложен арест. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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