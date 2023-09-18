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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 6:47

В Советском районе Уфы после аварии попали в больницу водители двух иномарок

В Уфе разбились водители Chevrolet Aveo и Kia Shuma
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера, 17 сентября, в Советском районе Уфы в аварии пострадали водители двух иномарок. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

ДТП случилось на улице Пархоменко. 32-летний водитель Chevrolet Aveo допустил столкновение с Kia Shuma под управлением мужчины в возрасте 24 лет. От удара «Шевроле» опрокинулась. В результате случившегося оба шофера получили различные травмы, их на скорой доставили в больницу, после оказания медицинской помощи были отпущены.

По факту происшествия начато разбирательство.

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