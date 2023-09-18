В 2023 году в Башкирии пожары унесли жизни трех детей и 176 взрослых

Фото: МЧС Башкирии

В Башкирии в 2023 году погибло более 170 человек. Об этом рассказал пресс-служба МЧС республики.

С начала года в регионе случилось 7955 пожаров. Это, как отмечают специалисты, меньше на 6,1 %, чем за аналогичный период в 2022-ом. За текущий год погибло 179 человек, среди которых трое детей. Получили травмы 180 граждан.

Основными причинами возникновения пожаров МЧС называют неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей. Специалисты рекомендуют заряжать телефон и планшет поочередно или одновременно, но в разных розетках.

– Одновременное включение электрочайника, электроплиты, водонагревателя, микроволновки и стиральной машины может стать причиной перегрузки в электросети и как следствие стать причиной пожара. Установите дома пожарный извещатель. Он оповестит о пожаре даже когда вы спите, – отметили в МЧС.

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