Фото: ГИБДД Уфы

В минувшую субботу утром, 16 сентября, в аварии с двумя иномарками пострадали две молодые девушки. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

ДТП случилось напротив дома №100 по улице Комсомольская. 35-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris во время разворота врезалась во встречную Kia Rio. В результате случившегося пострадали пассажирки «Киа». Девушка 18 лет получила ушибы, 23-летняя пострадавшая с тяжелыми травмами была госпитализирована.

Водитель «Хендай» отказалась от прохождения медосвидетельствования. В отношении нее был составлен административный материал по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

По факту ДТП начато административное расследование.

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