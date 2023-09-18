В Павловке загорелись одноэтажный дом, грузовик и баня

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня ночью, 18 сентября, в Нуримановском районе Башкирии случился крупный пожар. Подробности происшествия рассказала пресс-служба МЧС.

Инцидент произошел на улице Толстого в поселке Павловка. На место ЧП были направлены силы и средства МЧ, Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям и сотрудники других экстренных служб. Всего к тушению было привлечено четыре единицы техники и 10 человек.

По прибытию специалисты обнаружили полыхающее одноэтажное строения размером. Также в результате произошедшего получили повреждения грузовик «Камаз» и бревенчатая баня. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение. К счастью, из-за пожара не пострадали ни один человек.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель МЧС.

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