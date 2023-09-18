Фото: Соцсети

В Уфе завершились поиски 16-летней школьницы. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Девочку разыскивали три дня, о ее пропаже сообщили вчера. Волонтеры рассказывали, что в последний раз подростка видели еще 14 сентября, после чего она перестала выходить на связь. К поискам пропавшего ребенка присоединилась полиция.

Вчера вечером волонтеры «ЛизаАлерт» опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

– Найдена, жива! – коротко сообщили добровольцы.

Где все это время находилась девочка – не уточняется.

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