Недалеко от Ятягаево пенсионер утонул в реке Наязы при попытке перейти ее по бревну

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера, 17 сентября, в Абзелиловском районе в реке Наязы утонул 65-летний мужчина. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Трагедия случилась недалеко от села Ятягаево. Согласно предварительной информации, пытался перейти водоем по бревну, зацепился ногой, упал головой вниз, погрузился в воду по пояс и захлебнулся. Покойного обнаружили местные жители, они извлекли его из воды и передали труп полицейским.

Причины и обстоятельства случишегося устанавливаются.

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