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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 3:50

В Приютово в пожаре погибла 58-летняя женщина

В Башкирии во время пожаре в квартире погибла 58-летняя женщина
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Вчера поздно вечером, 17 сентября, в Белебеевском районе в пожаре погибла женщина. Подробности трагедии рассказала пресс-служба МЧС республики.

Трагедия случилась в двухкомнатной квартире жилого дома по улице Бульвар Мира в поселке Приютово. На место ЧП были направлены силы и средства МЧС, а также сотрудники других экстренных служб. По лестничным маршам эвакуировано 15 граждан. В ходе тушения пожара специалисты обнаружили погибшую 58-летнюю женщину.

Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар и не допустить перехода огня на другие квартиры. Причины и обстоятельства случившегося устанавливает дознаватель ведомства и следственно-оперативная группа.

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