На медовой ярмарке «Татлы бал» в Уфе свою продукцию представили 120 пчеловодов

Фото: Минсельхоз РБ

В Уфе 16 сентября прошла традиционная медовая ярмарка «Татлы бал». Как уточнили в пресс-службе Минсельхоза, в этот раз мероприятие проходило в совершенно новом формате – мед можно было купить на всех торговых площадках, организованных в разных районах города. Участие в медовой ярмарке приняли 120 пчеловодов из 30 районов Башкирии. Они порадовали покупателей большим ассортиментом продукции – липовым, цветочным и бортевым медом – всего более 15 тонн сладкого лакомства!

Организаторами мероприятия выступили Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, Госкомитет республики по ветеринарии, администрация Уфы и Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии, - добавили в ведомстве.

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