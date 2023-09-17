В Уфе из-за пожара в жилом доме пришлось эвакуировать 20 жильцов

Фото: МЧС по РБ

Вечером 17 сентября в пожарную службу поступило сообщение, что горит квартира в доме на улице имени Софьи Перовской в Уфе. На место происшествия немедленно выехали спасатели и другие экстренные службы. Как оказалось, из-за загоревшейся утвари на площади в 10 «квдратов» едкий дым быстро заполнил весь дом. К счастью, никто не пострадал: самостоятельно эвакуировались 20 человек, из которых трое – дети. Еще двоих жильцов пожарные вывели из горящей квартиры на улицу.

– Причину пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России, - уточнили в пресс-службе экстренного ведомства.

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