Радий Хабиров рассказал, что фестиваль игрушек «Айда играть» будет ежегодным

Фото: Всероссийский фестиваль игры «Айда играть»

Радий Хабиров рассказал о всероссийском фестивале «Айда играть», который проходил в Уфе с 14 по 17 сентября. Всего мероприятие посетили более 250 тысяч жителей и гостей республики – особенно же оно пришлось по нраву детям.

Так, в Уфу приехали около 140 производителей российских игрушек: они устраивали интерактивные площадки, радовали маленьких зрителей спектаклями. Например, «Союзмультфильм» научил ребят рисовать и анимировать различных сказочных персонажей, а Республиканская библиотека для слепых презентовала игрушки, созданные специально для слабовидящих. Это и шахматы с ободками, и куклы с особыми швами на одежде.

– На мой взгляд, самое главное, что все 4 дня мы дарили нашим детям самые светлые, самые яркие эмоции и чувства, - рассказал Радий Хабиров, добавив, что фестиваль игрушек теперь будет проводиться ежегодно.

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