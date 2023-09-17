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НовостиОбщество17 сентября 2023 15:28

Жителей Башкирии в октябре ожидает дополнительный выходной

Официальный выходной придется на 11 октября, на День республики
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: Рустем АХУНОВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Жителей Башкирии в октябре ждет дополнительный выходной. Он придется на 11 октября – в этот день отмечается День республики, а точнее 33 годовщина принятия Декларации о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики в 1990 году.

В этот день в городах и муниципалитетах Башкирии пройдут праздничные культурно-массовые и спортивные мероприятия, сельскохозяйственные ярмарки, а дома и площади будут украшены государственными символами Башкирии и России. Соответствующий указ Радий Хабиров подписал еще в июле этого года.