Жителей Башкирии в октябре ожидает дополнительный выходной

Фото: Рустем АХУНОВ

Жителей Башкирии в октябре ждет дополнительный выходной. Он придется на 11 октября – в этот день отмечается День республики, а точнее 33 годовщина принятия Декларации о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики в 1990 году.

В этот день в городах и муниципалитетах Башкирии пройдут праздничные культурно-массовые и спортивные мероприятия, сельскохозяйственные ярмарки, а дома и площади будут украшены государственными символами Башкирии и России. Соответствующий указ Радий Хабиров подписал еще в июле этого года.