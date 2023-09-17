Уфимка попросила Радия Хабирова отменить концерт группы «Звери»

В августе группа выступила с концертом на Донбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уфимка Елизавета Л. попросила Радия Хабирова отменить концерт популярной российской группы «Звери», который запланирован 27 ноября. Свое обращение женщина оставила на странице главы Башкирии и мотивировала это тем, что музыканты недостойны выступать в Уфе из-за своей якобы неоднозначной позиции по СВО. Также уфимка уверена, что сначала группа должна дать благотворительный концерт для участников специальной военной операции, и только после этого им можно разрешать коммерческие выступления.

Впрочем, в защиту музыкантов выступили многочисленные комментаторы, которые напомнили уфимке о том, что в августе лидер группы Рома Билык уже выступал с концертом на Донбассе. Удовлетворил ли такой аргумент возмущенную горожанку – пока неизвестно.