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НовостиОбщество17 сентября 2023 14:41

Уфимка попросила Радия Хабирова отменить концерт группы «Звери»

Женщина считает, что музыканты должны провести благотворительный концерт для участников СВО
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
В августе группа выступила с концертом на Донбассе

В августе группа выступила с концертом на Донбассе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уфимка Елизавета Л. попросила Радия Хабирова отменить концерт популярной российской группы «Звери», который запланирован 27 ноября. Свое обращение женщина оставила на странице главы Башкирии и мотивировала это тем, что музыканты недостойны выступать в Уфе из-за своей якобы неоднозначной позиции по СВО. Также уфимка уверена, что сначала группа должна дать благотворительный концерт для участников специальной военной операции, и только после этого им можно разрешать коммерческие выступления.

Впрочем, в защиту музыкантов выступили многочисленные комментаторы, которые напомнили уфимке о том, что в августе лидер группы Рома Билык уже выступал с концертом на Донбассе. Удовлетворил ли такой аргумент возмущенную горожанку – пока неизвестно.