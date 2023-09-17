Фото: vk.com/radiyhabirov

В Уфе стартовал Международный турнир по самбо «Гран-При», где участники будут бороться за призы от Главы Башкирии. Соревнования продлятся до 18 сентября в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой. О том, насколько важную роль турнир играет в спортивной жизни республики, рассказал Радий Хабиров у себя на странице в соцсетях.

По словам Хабирова, в республике давно большое внимание уделяется башкирской школе самбо. Ее ученики активно и успешно выступают на российских и международных соревнованиях, а власти республики, в свою очередь, всесторонне развивают этот вид спорта. Так, например, в регионе реализуются такие федеральные проекты как «Zа самбо» и «Самбо в школу». На сегодняшний день сюда вовлечены уже 37 школ.

– Дворец борьбы, который мы активно строим, станет новым домом и для спортсменов-самбистов. Эта дисциплина для нас так же важна, как и другие виды борьбы, - подчеркнул Радий Хабиров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.