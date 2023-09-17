В МЧС Башкирии предупредили о надвигающихся туманах и грозах

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В МЧС Башкирии предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях, которые ожидаются 18 сентября в отдельных районах республики. Так, утром автоводителей ожидает густой туман на дорогах, который снизит видимости до 500-1000 метров. На юге республики прогремит гроза.

В целом же, первый рабочий день в Башкирии ожидается преимущественно без осадков, лишь днем местами пройдут кратковременные дожди. Также днем по прогнозу синоптиков будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, а средняя температура воздуха поднимется до +23 градусов. Солнечная и теплая погода сохранится в республике до конца следующей недели, после чего осень полноценно вступит в свои права.

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