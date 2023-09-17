ФК «Уфа» ожидает гостевой матч с командой «Муром»

Матч пройдет на стадионе имени Виктора Лосева

Сегодня вечером, 17 сентября, ФК «Уфа» сыграет гостевой матч с командой «Муром». Как сообщили в пресс-службе команды, для этого спортсмены уже прибыли в одноименный город во Владимирской области. Сам матч пройдет на стадионе имени Виктора Лосева в 21:00 часов по уфимскому времени.

Напомним, что предыдущий матч между командами состоялся 23 июля и закончился ничьей.

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