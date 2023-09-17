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НовостиСпорт17 сентября 2023 11:52

ФК «Уфа» ожидает гостевой матч с командой «Муром»

Предыдущая игра команд закончилась ничей
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Матч пройдет на стадионе имени Виктора Лосева

Матч пройдет на стадионе имени Виктора Лосева

Сегодня вечером, 17 сентября, ФК «Уфа» сыграет гостевой матч с командой «Муром». Как сообщили в пресс-службе команды, для этого спортсмены уже прибыли в одноименный город во Владимирской области. Сам матч пройдет на стадионе имени Виктора Лосева в 21:00 часов по уфимскому времени.

Напомним, что предыдущий матч между командами состоялся 23 июля и закончился ничьей.

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