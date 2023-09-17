Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 сентября 2023 10:46

Ночной пожар едва не унес жизни двоих жителей Башкирии

В селе Шаран мужчина и женщина чуть не погибли во время пожара
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии ночной пожар едва не унес жизни двух жителей села Шаран. Как рассказали в региональном Госкомитете, поздно вечером на улице Пролетарской огонь охватил частный жилой дом. Пламя быстро захватило дощатую веранду, после чего по деревянной обрешетке перекинулось на двухскатную шиферную кровлю.

К счастью, пожарные быстро приехали на место происшествия и вывели из дома 60-летнего мужчину и 47-летнюю женщину. Оба они получили ожоги и сейчас находятся в больнице. Причину же возгорания предстоит выяснить дознавателю МЧС России.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.