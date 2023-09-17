Ночной пожар едва не унес жизни двоих жителей Башкирии

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии ночной пожар едва не унес жизни двух жителей села Шаран. Как рассказали в региональном Госкомитете, поздно вечером на улице Пролетарской огонь охватил частный жилой дом. Пламя быстро захватило дощатую веранду, после чего по деревянной обрешетке перекинулось на двухскатную шиферную кровлю.

К счастью, пожарные быстро приехали на место происшествия и вывели из дома 60-летнего мужчину и 47-летнюю женщину. Оба они получили ожоги и сейчас находятся в больнице. Причину же возгорания предстоит выяснить дознавателю МЧС России.

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