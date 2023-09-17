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НовостиОбщество17 сентября 2023 10:35

В Уфе разыскивают пропавшую 16-летнюю школьницу

В последний раз Айгуль Дюмакову видели еще 14 сентября
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: "Лиза Алерт"

Фото: "Лиза Алерт"

В Уфе разыскивают 16-летнюю Айгуль Дюмакову. Как сообщают волонтеры «Лиза Алерт», в последний раз школьницу видели еще 14 сентября, после чего она перестала выходить на связь. Также к поискам пропавшего ребенка присоединилась полиция.

Приметы: рост 153 см, среднего телосложения, длинные до пояса вьющиеся русые волосы, глаза карие.

Была одета: черный свитер с горловиной, серые джинсы, черные кроссовки.

Если вам хоть что-то известно о местонахождении девочки, просьба сообщить волонтерам по номеру 8(800)700-54-52 или в полицию по номеру 112.