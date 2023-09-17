За субботу сотрудники ГИБДД задержали в Башкирии 55 пьяных водителей

Фото: Рустем АХУНОВ

В минувшую субботу, 15 сентября, дорожные автоинспекторы задержали на дорогах 55 пьяных водителей, а также пресекли более 1800 административных правонарушений. Об этом сообщил глава республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов, подводя итоги профилактических рейдов.

Так, например, в Белокатайском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали нетрезвого водителя. 57-летний водитель Chevrolet Lacetti выпивал вместе с другом, а вечером поехал домой. Медосвидетельствование выявило наличие у него 0.228 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

А поздно ночью в Уфе задержали 36-летнего водителя, но он проходить освидетельствование отказался, хотя и находился в заторможенном состоянии. объяснять причину своего самочувствия и отказа мужчина также не пожелал.

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