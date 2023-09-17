Фото: администрация Учалинского района

В Башкирии простились с погибшим участником СВО Айратом Махияновым. Печальную новость сообщили в администрации Учалинского района, откуда и родом погибший герой.

Айрат Махиянов родился в 1991 году в деревне Сураманово. После школы парень поступил в учалинское средне-профессиональное техническое училище в Учалах. А в апреле 2023 года Айрат Махиянов заключил контракт о прохождении военной службы с ВС РФ. А 26 августа он героически погиб, выполняя свою боевую задачу в СВО.

На церемонию прощания прибыл глава районной администрации Руслан Гилязетдинов, также проводить в последний путь героя пришли его друзья, одноклассники, сослуживцы, ветераны боевых действий и односельчане.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.

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