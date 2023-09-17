Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 сентября 2023 8:39

Под Уфой таксист погиб, врезавшись в бетонное ограждение

В Уфимском районе произошло смертельное ДТП с Lada Granta
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: региональная Госавтоинспекция

Фото: региональная Госавтоинспекция

Утром 17 сентября под Уфой произошло смертельное ДТП. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, на Затонском шоссе водитель Lada Granta не справился с управлением и влетел в бетонное ограждение. Машина получила серьезные повреждения, а водитель – смертельные травмы. Прибывшим медикам оставалось лишь зарегистрировать его гибель. Также в ГИБДД уточнили, что водитель был таксистом. Были ли в салоне другие пассажиры – пока не уточняется.

– На месте происшествия работают дорожные автоинспекторы и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются, - добавили в ведомстве.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.