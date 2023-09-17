Уроженка Башкирии Мария Мирова прошла первый этап шоу «Голос. Уже не дети»

Фото: скриншот передачи "Голос. Уже не дети" на 1tv.ru

17-летняя уроженка Мелеуза Мария Мирова приняла участие в популярном вокальном телешоу «Голос. Уже не дети». На «слепых» прослушиваниях девушка исполнила песню Егора Сесарева «С тобой» и покорила своим вокалом одну из судей проекта - Полину Гагарину. В итоге Мария Мирова успешно прошла первый этап песенного конкурса и стала частью звездной команды. Сейчас девушка активно готовится к следующему этапу проекта – поединкам.

Отметим, что девушка уже не в первый раз участвует в проекте. Так, Мария уже отметилась во втором сезоне «Голос. Дети», где находилась в команде Димы Билана.

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