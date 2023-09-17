На общегородской субботник в Уфе вышло около 46 тысяч человек

В минувшую субботу, 16 сентября, в Уфе состоялся очередной общегородской субботник. В нем приняли участие около 46 тысяч человек – работники ЖКХ, различных организаций и предприятий, а также горожане и сотрудники мэрии и районных администраций. Также было привлечено 565 единиц коммунальной техники и вывезено 2517 кубометров мусора. На субботнике участники расчищали улицы, парки, скверы, дворы, газоны и береговые линии от опавших листьев и мусора.

Следующие субботники в Уфе запланированы на 23 и 30 сентября. А 23 сентября в республике пройдет осенний этап акции «Зеленая Башкирия».

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