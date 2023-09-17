В Башкирии за сутки в лесу потерялись восемь человек, из которых пятеро - дети

Чаще всего теряются грибники в чаще леса Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Минувшая суббота порадовала жителей Башкирии теплой и ясной погодой, поэтому многие отправились за город – в лес за грибами. К сожалению, многие настолько увлеклись «тихой охотой», что забыли о правилах безопасности. В итоге за минувшие сутки в лесу потерялись сразу 8 жителей Башкирии, из которых пятеро – дети.

Как рассказали в пресс-службе республиканского Госкомитета по ЧС, в селе Архангельском девятилетний мальчик приехал с родителями за грибами, но отошел в сторону и потерялся. В деревне Банибаш Янаульского района во время сбора грибов потерялись двое детей 15 и 8 лет. в Учалах бабушка с дедушкой отправились с внуками в лес и тоже не смогли найти обратную дорогу. А в Учалинском районе мужчина потерялся после того, как застрял в лесу на машине.

К счастью, во всех случаях благодаря спасателям люди были найдены живыми и невредимыми. Однако в ведомстве напоминают, что, отправляясь в лес за грибами, нужно быть предельно внимательными и осторожными и не забывать об элементарных правилах безопасности.

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