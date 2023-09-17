В Башкирии выставили на распродажу земельные участки для строительства домов

Участки находятся в Караидельском районе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии выставили на распродажу земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщает портал UfacityNews.ru cо ссылкой на Минземимущества республики. Уточняется, что на аукционе будет выставлено 8 участков, расположенных в деревне Новоянсаитово Караидельского района. Их площадь составляет 11 соток, а цена разнится от 438 до 473 тысяч рублей. В ведомства отмечают, что заявки на участие в аукционе будут приниматься через сервис «Единая электронная торговая площадка» вплоть до 14 октября.

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