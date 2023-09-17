Радий Хабиров рассказал об уникальных датчиках, которые создали в Евразийском НОЦ

Микрочипы будут использовать в медицине и промышленности. Фото: vk.com/radiyhabirov

Радий Хабиров рассказал об уникальной разработке ученых из Евразийского НОЦ, а точнее – исследователей из молодежной лаборатории «Сенсорные системы на основе устройств интегральной фотоники» Уфимского университета науки и технологий. Речь идет о сенсорных микрочипах (всего до 1 мм!), которые могут улавливать опасные вещества в воздухе. Датчики обладают высокой чувствительностью и энергоэффективностью, поэтому их планируют использовать в медицине и в системах газоанализа на промышленных предприятиях.

– Радуюсь успехам нашей науки и высшей школы, особенно когда речь идет о молодых ученых. Мы создаем условия для их работы и всестороннего развития. От их открытий и изобретений зависит будущее нашей страны, - подчеркнул Радий Хабиров у себя на странице в соцсетях.

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