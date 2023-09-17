В Уфе участие в забеге «Кросс наций» приняли участие 10 тысяч человек

Ежегодно марафон проводится с 2004 года. Фото: уфимская мэрия

Вчера, 16 сентября, в Уфе прошел очередной Всероссийский день бега «Кросс наций» - в нем приняли участие 10 тысяч человек. Сам забег организовали в обновленном парке «Кашкадан», где спортсменам предстояло пробежать 2 километра вокруг озера. Как рассказали в городской администрации, самой младшей участнице забега исполнилось всего 4 года, а самому старшему - 84.

Приветствовать спортсменов прибыли министр спорта республики Руслан Хабибов и заместитель мэра Денис Ганиев. В самом же забеге по традиции приняли участие школьники, студенты, работники различных организаций и предприятий, а также ветераны и бегуны-любители. Всего по итогам 9 стартов было разыграно 16 комплектов медалей, а победители получили заслуженные грамоты и кубки от уфимского Управления по физической культуре и спорту.