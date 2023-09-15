Константина Толкачева выдвинули на должность председателя парламента Башкирии

Фото: vk.com/kbtolkachev

15 сентября в Уфе на конференции регионального отделения партии «Единая Россия» Константина Толкачева выдвинули на должность председателя Государственного Собрания седьмого созыва. Об этом рассказала пресс-служба парламента Башкирии.

Кандидатуры на должность предлагались и на альтернативной основе. Вторым претендентом был председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

По результатам тайного голосования, большинство делегатов конференции поддержали кандидатуру Толкачева. Теперь фракция «Единой России» в парламента представит его для утверждения депутатским корпусом на первом заседании парламента, которое состоится 5 октября.

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