В Башкирии 63 ребенка заболели смертельно опасным заболеванием

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии 63 ребенка страдают от муковисцидоза. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республиканского Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Муковисцидоз – наследственное заболевание, при котором поражаются экзокринные железы, жизненно важные органы и системы. Глава регионального Минздрава провел выездной прием граждан в Республиканской детской клинической больнице, где встретился с родителями маленьких пациентов.

В ходе приема прошло обсуждение обеспечения лекарствами и медикаментами детей с муковисцидозом. Родители получили возможность задать все волнующие их вопросы. Также они внесли свои предложения по улучшению организации процесса лечения.

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