На завершение строительства детского онкоцентра в Уфе выделят 761 млн рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Управление капитального строительства Башкирии объявило конкурс по выбору нового генерального подрядчика для завершения строительства Республиканского центра детской онкологии и гематологии. Соответствующая информация была опубликована на порта государственных закупок.

Начальная цена контракта составляет 760 996 095,14 рублей. Новому подрядчику предстоит закончить общестроительные работы на объекте, который расположен на территории Республиканской детской клинической больницы. Исполнитель контракта также проведет внутренние отделочные работы, смонтирует теплоснабжение, водоснабжение, вентиляцию, установит силовое электрооборудование и обустроит криохранилище. Кроме того, рабочие проведут благоустройство на территории и установят малые архитектурные формы.

Все работы должны завершиться до 20 декабря текущего года. Нового подрядчика должны выбрать в ходе торгов 5 октября. Предыдущий контракт между Управлением капитального строительства и Строительным управлением №1 был расторгнут 28 августа по соглашению сторон.

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