По Шакшинскому мосту в Уфе закрыли проезд для грузовиков

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По Шакшинскому мосту в Уфе в обоих направлениях закрыли проезд для грузовиков с максимальной массой более 3,5 тонн. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Заехать в город, как поведали в мэрии, грузовики могу через трассу М-5 «Урал» по Нагаевскому шоссе/Оренбургскому тракту. В обратном направлении можно использовать тот же маршрут. Шоферам рекомендуют обращать внимание на установленные на подъездах к мосту дорожные знаки.

По итогам обследования в 2019 году Шакшинский мост признали предаварийным. В ходе капитального ремонта будут заменены балочные пролетные строения, опоры, деформационные швы и конструктивные элементы устоев объекта.

Согласно муниципальному контракту, строительно-монтажные работы должны завершиться до 28 февраля 2025 года.

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