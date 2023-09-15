В аварии с участием двух иномарок пострадал ребенок 12 лет

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера вечером, 14 сентября, в Орджоникидзевском районе Уфы в аварии пострадал ребенок. О происшествии рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло во дворе дома №47/1 по улице Российская. Согласно предварительным данным, 41-летний водитель Сhevrolet Cobalt врезался в Hyundai Solaris. В результате случившегося 12-летний пассажир «Шевроле» получил различные травмы, его доставили в медучреждение.

По факту ЧП было начато административное расследование.

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