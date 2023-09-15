До 18 сентября в Уфе остановят движение трамваев на улице Менделеева

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе на несколько дней на улице Менделеева остановят движение трамваев. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Приостановка движения транспорта связано с ремонтом асфальтовым покрытием дороги на участке от улицы Обской до Караидельской. Временное закрытие будет введено сегодня, 15 сентября, с 20:00 до 06:00 18 сентября. Ограничение затронет трамвайные маршруты №1 «Железнодорожный вокзал – Санаторий «Зеленая роща», № 6 «Санаторий «Зеленая роща» – Улица Пушкина», №18 «Санаторий «Зеленая роща» – Госцирк».

Власти города просят жителей и гостей столицы Башкирии с пониманием отнестись к возможным неудобствам и рекомендуют воспользоваться в обозначенный период другими видами общественного транспорта.

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