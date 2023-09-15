Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 16 сентября, в Уфе пройдут массовые рейды среди водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской ГИБДД.

Проверки будут направлены на предупреждение нарушений в сфере безопасности дорожного движения. Особое внимание инспекторы будут уделять выявлению пьяных водителей и нарушений при перевозке детей.

Городская Госавтоинспекции призвала проявлять внимательность и вежливость, использовать ремни безопасности, соблюдать боковой интервал и дистанцию, а также воздержаться от езды в пьяном виде.

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