В Башкирии 16 сентября ожидаются грозы и холода до +1°

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Завтра, 16 сентября, ожидаются сильные осадки и похолодание. Это следует из прогноза республиканских метеорологов.

В эту субботу жителей региона ожидает облачная погода с прояснениями. В целом по территории Башкирии существенных осадков не предвидится, однако в южных районах пройдут кратковременные дожди и даже грозы. Будет слабый ветер переменных направлений, днем при грозе – порывистый.

Температура воздуха грядущей ночью составит +6,+11°, на востоке республики похолодает до +1°, днем в регионе потеплеет до +17,+22°.

На отдельных участках автомобильных дорог ночью и утром образуется туман, из-за которого видимость составит 500 и менее метров.

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