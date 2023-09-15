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НовостиОбщество15 сентября 2023 8:00

Число рейсов из Уфы в Дубай увеличится до четырех раз в неделю

Fly Dubai увеличит число рейсов из Уфы в Дубай
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Рейсы будут выполнять воздушные суда Boeing 738

Рейсы будут выполнять воздушные суда Boeing 738

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Башкирии чаще смогут летать в Дубай. Авиакомпания Fly Dubai объявило о решении увеличить количество рейсов в неделю. Об этом сообщила пресс-служба уфимского аэропорта.

Так, авиаперевозки будут осуществляться по понедельникам, вторникам, средам и субботам. Ранее число полетов было трижды в неделю.

Уточняется, что пассажиров будет перевозить Boeing 738.

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