Число рейсов из Уфы в Дубай увеличится до четырех раз в неделю

Рейсы будут выполнять воздушные суда Boeing 738
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жители Башкирии чаще смогут летать в Дубай. Авиакомпания Fly Dubai объявило о решении увеличить количество рейсов в неделю. Об этом сообщила пресс-служба уфимского аэропорта.
Так, авиаперевозки будут осуществляться по понедельникам, вторникам, средам и субботам. Ранее число полетов было трижды в неделю.
Уточняется, что пассажиров будет перевозить Boeing 738.
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