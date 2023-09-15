Неизвестные сожгли машину замглавы администрации Благовещенского района Башкирии

Фото: Тимур ХАНОВ

В Демском районе Уфы сожгли автомобиль заместителя главы администрации Благовещенского района. Инцидент произошел в микрорайоне «Серебряный ручей» глубокой ночью.

Как сообщает телеграмм-канал «Честно говоря», на камеры видеонаблюдения попало, как неизвестный в два часа ночи подходит к авто и закладывает под него сверток. Через час устройство взорвалось и машина вспыхнула.

По факту произошедшего начато разбирательство. Следователи рассматривают две основные версии - теракт и поджог.

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